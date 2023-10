Trotz Auftragslage in Rekordhöhe schwächelt Plasser & Theurer

Die Bahnindustrie freut sich über eine weltweit gute Nachfrage. So schiebt auch der Linzer Gleisbau-Spezialist Plasser & Theurer mit einem Auftragsstand von einer Milliarde Euro ein Rekordniveau an Kundenwünschen vor sich her. Da erstaunt es, dass Plasser & Theurer im Vorjahr erstmals in seiner 70-jährigen Unternehmensgeschichte mit 50 Millionen Euro ein deutlich negatives Betriebsergebnis erwirtschaftet hat.