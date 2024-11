"Trostpflaster": Ikea fischt nach Kunden und Mitarbeitern von kika/Leiner

Nach der zweiten Insolvenz der Möbelhauskette kika/Leiner buhlen andere Anbieter um Kunden und Mitarbeiter: Nachdem der Küchenhersteller Dan in der Vorwoche ein Angebot gemacht hat (mehr dazu lesen Sie hier), bietet jetzt auch der schwedische Möbelhändler Ikea den Betroffenen ein "Trostpfaster" an. Alle Kunden, die eine Anzahlung bei kika/Leiner geleistet haben und dies mit einer Rechnung nachweisen können, erhalten einen Zehn-Prozent-Gutschein, der in allen Einrichtungshäusern und auch online einlösbar ist und auf alle Produkte angewendet werden kann. Alle Kunden, die noch im Besitz eines kika/Leiner-Gutscheins sind, bekommen gegen Vorlage eine Gratis-Mahlzeit in einem der Restaurants.

Mehr zum Thema Wirtschaft kikaLeiner: Nun auch Restaurants pleite SANKT PÖLTEN. Nach der neuerlichen Insolvenz der Möbelhandelskette haben auch die Gastronomiegesellschaften den Antrag auf Eröffnung eines ... kikaLeiner: Nun auch Restaurants pleite

Auch um die Mitarbeiter, die um ihre Arbeitsplätze bangen, wird geworben: Laut Sylwia Gorska, zuständig für Mitarbeiter und Kultur bei Ikea Österreich, gibt es offene Stellen in allen Einrichtungshäusern in den Bereichen Verkauf, Küchenplanung, Logistik und Restaurants. Gesucht wird vor allem in Oberösterreich, Wien, Salzburg und Graz. In Oberösterreich gibt es ein Einrichtungshaus in Linz-Haid sowie ein Küchenstudion in der Linzer Innenstadt.

Betroffen von der kika/Leiner-Insolvenz sind österreichweit 1400 Mitarbeiter, in Oberösterreich gibt es seit der Schließung der Leiner-Geschäfte nur noch zwei Kika-Filialen in Linz und Ansfelden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper