TroGroup knackt beim Umsatz die 300-Millionen-Euro-Marke

Das Welser Familienunternehmen TroGroup hat das laut eigenen Angaben erfolgreichste Jahr der Geschichte hinter sich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31.12.) hat der Stempel- und Laserspezialist den Umsatz um acht Prozent auf 312 Millionen Euro gesteigert. Diese Zahlen nannte die TroGroup heute, Montag, in einer Aussendung. Die 300-Millionen-Euro-Marke wurde erstmals überschritten. Geschäftsführer Norbert Schrüfer sprach von einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien schwierig gewesen, die Währungseffekte hätten dem Unternehmen positiv in die Hände gespielt. Die Zahl der Mitarbeiter stieg geringfügig von 1963 auf 1980. 593 davon sind in Österreich beschäftigt.

Beim Umsatz entfielen 140 Millionen Euro auf Stempel (Trodat) und 161 Millionen Euro auf Laser (Trotec). Seit Jahresbeginn führt die TroGroup mit "Iradion" einen dritten Geschäftsbereich für Laserquellen: Aus diesem Grund wurde im Vorjahr auch der deutsche Laserquellen-Hersteller InnoLas Photonics übernommen. Das Lasergeschäft ist wesentlich jünger: Trotec gibt es seit 25 Jahren. Die Erlöse sind aber bereits seit 2017 höher als im Stempelgeschäft (Trodat gibt es seit 110 Jahren). Die Exportquote des Unternehmens liegt bei 97 Prozent.

Wachstumspotenzial, auch bei den Stempeln, sieht die TroGroup in China: Das Werk in Xiamen wurde im Vorjahr für sechs Millionen Euro ausgebaut, die Produktionsflächen verdoppelt. Vier Millionen Euro wurden am Sitz in Wels in das "Walter Just Technikum" investiert: Das nach dem Gründer benannte Gebäude beherbergt den Werkzeugbau, die Betriebsmittelkonstruktion und das neue Ausbildungszentrum mit Lehrwerkstatt. Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde von 15 auf 30 verdoppelt.

Entspannung erst 2024

Beim Ausblick gibt Schrüfer sich zurückhaltend und verweist auf die weltweit eher schwache konjunkturelle Entwicklung, hohe Beschaffungspreise und die Inflation bei den Lohnkosten. Mit einer Entspannung beim Kosten- und Inflationsdruck wird bei der TroGroup erst 2024 gerechnet. Gut bewältigt hat das Unternehmen laut eigenen Angaben die Folgen des Cyberangriffs zu Jahresbeginn: Im Februar wurden, wie berichtet, die Daten verschlüsselt und Lösegeld erpresst. Laut Finanzchef Peter Köstler ist es aber gelungen, schnell auf Notbetrieb umzustellen und nach forensischen Analysen alle Systeme aus den eigenen Back-ups heraus wieder zu reaktivieren. "Wir haben in den vergangenen Jahren vielfältige Maßnahmen im Bereich IT-Sicherheit umgesetzt", sagt Köstler: Lösegeld sei nicht gezahlt worden.

