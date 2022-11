TroGroup baut eigenes Geschäftsfeld für Laserquellen auf

Bisher war die "Laser Sources Group" mit den Unternehmen Iradion und InnoLas in die Unternehmenssparte Trotec mit Sitz in Marchtrenk eingegliedert. Mit 1. Jänner 2023 wird sie laut einer Aussendung der Unternehmensgruppe TroGroup von Freitag organisatorisch herausgelöst und eigenständig am Markt agieren. In der neuen Division mit Sitz in Wels soll mit knapp 100 Mitarbeitern das Geschäft mit Laserquellen für Industriekunden weiter ausgebaut werden, heißt es in der Aussendung weiter. "Laserquellen sind das Herzstück eines jeden Lasers, vergleichbar mit dem Motor eines Autos. Unsere Marktrecherchen zeigen, dass der Markt hier deutlich stärker wächst als das allgemeine Industriewachstum", sagt Unternehmenssprecherin Ute Kliemstein.

Personeller Umbau

Die neue Unternehmenssparte leiten soll der bisherige Geschäftsführer von Trotec, Andreas Penz. Nachfolger von Penz bei Trotec wird mit Peter Kratky der bisher der bisherige Vetriebsgeschäftsführer der Trotec. Die operativen Geschäfte wird TroGroup-Geschäftsführer Norbert Schrüfer interimistisch führen. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Sparte Trotec einen Umsatz von 154 Millionen Euro und damit um 19 Millionen mehr als das Kerngeschäft, die Stempelerzeugung (Trodat). Die TroGroup beschäftigt weltweit 1970 Mitarbeiter in 150 Ländern, 590 davon in Österreich.