TroGroup: Badurek folgt im Oktober Schrüfer nach

Der nach eigenen Angaben größte Stempelhersteller der Welt, die Welser TroGroup, bekommt im kommenden Herbst einen neuen Geschäftsführer. Bernd Badurek (48) wird mit 1. Oktober CEO, also quasi Vorstandschef. Der derzeitige CEO Norbert Schrüfer (63) tritt einen Schritt zurück, bleibt aber im Unternehmen und wird in der Laser-Division der Gruppe, der Trotec, in der Geschäftsführung weiterarbeiten. Das wurde den OÖNachrichten am Montag bestätigt.