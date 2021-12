Trendumkehr bei Firmenpleiten: Seit September starker Anstieg

Eine ähnliche Entwicklung wie in den letzten Monaten dieses Jahres erwartet der KSV1870 für das Jahr 2022. Die Trendumkehr werde fortgesetzt. Gleichzeitig sind die geschätzten Passiva um 49,5 % auf 1.543 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Weiters sind die Zahlen der betroffenen Dienstnehmer (- 39,9 %) und Gläubiger (- 11,1 %) rückläufig.

„Wenn man von einer Trendumkehr sprechen möchte, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Mit Blick auf die vergangenen Wochen zeigt sich deutlich, dass im Bereich der Unternehmen erstmals seit Beginn der Corona-Krise Quartalszahlen auf dem Tisch liegen, die ‚Vor-Krisen-Niveau‘ erreicht haben“, sagte Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz, am Mittwoch Vormittag. Dass die Zahl der Firmenpleiten in Richtung Jahresende steigt, ist aufgrund zuletzt auslaufender Staatshilfen wenig überraschend – hinzu kommt, dass Gesundheitskassa und Finanzämter nun wieder Insolvenzanträge stellen. Dem gegenüber stehen Betriebe, die ihre Geschäftslage wesentlich optimistischer einschätzen.

2021: Massive Unterschiede zwischen den Bundesländern

Österreichweit verhält sich die Insolvenzentwicklung bei den Unternehmen im Jahresverlauf sehr unterschiedlich – von einem massiven Minus bis hin zu einem deutlichen Plus ist alles dabei. Während Vorarlberg einen Rückgang von 33,3 % verzeichnet, gibt es im Vergleich zum Vorjahr in Wien (+ 14,1 %) und Niederösterreich (+ 6,2 %) mehr Unternehmen, die in die Insolvenz geschlittert sind. Ebenfalls einen Rückgang verzeichnen Kärnten (- 27,2 %), Salzburg (-13,9%), das Burgenland (- 7,6 %), Tirol (- 7,5 %) sowie Oberösterreich und die Steiermark mit einem Minus von jeweils 7,4 %.

Passiva im Vergleich zum Vorjahr halbiert

Die geschätzten Verbindlichkeiten der Unternehmen sind gegenüber dem Jahr 2020 um rund die Hälfte gesunken. Während im vergangenen Jahr die Passiva mehr als drei Milliarden Euro ausgemacht haben, so sind es heuer 1,5 Milliarden Euro – rund zwei Drittel davon entfallen auf die Bundesländer Wien und Niederösterreich. Wenn man von der außergewöhnlichsten Insolvenz des Vorjahres, dem Fall „Commerzialbank Mattersburg“ mit 800 Mio. Euro, absieht, ergibt sich noch immer eine Reduktion von rund 32 Prozent. Damit setzt sich ein Trend fort, den der KSV1870 bereits das gesamte Jahr über beobachtet: Firmenpleiten werden zunehmend kleinteiliger.

Die Kreditschützer erwarten auch im kommenden Jahr keinen plötzlich eintretenden Insolvenzausbruch, sondern eine sukzessive Fortsetzung der jüngsten Entwicklung.Für das kommende Jahr ist damit ein Ergebnis rund um die 5000-Fälle-Marke durchaus realistisch – damit würde man sich auf „Vor-Krisen-Niveau“ befinden.

Privatkonkurse immer noch unter Vorkrisenniveau

Laut Insolvenzhochrechnung gab es in diesem Jahr 7330 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren – das entspricht einem Plus von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig bedeutet das ein Minus von rund 23 % im Vergleich zum Jahr 2019. Obwohl es heuer eine annähernd idente Anzahl an Privatkonkursen wie im Vorjahr gibt, sind die Verbindlichkeiten deutlich gesunken – und zwar um 15,6 % auf 922 Mio. Euro. Das bedeutet, dass sich die durchschnittliche Schuldenhöhe pro Schuldner in diesem Jahr auf rund 125.000 Euro beläuft – im Jahr 2020 waren es 150.000 Euro.

Ähnlich wie bei den Unternehmensinsolvenzen zeigen sich auch im Bereich des Privatkonkurses große Unterschiede zwischen den Bundesländern, was die einzelnen Fallzahlen betrifft. Während österreichweit Tirol mit 29,2 % den massivsten Zuwachs verzeichnet, vermeldet das Bundesland Salzburg mit 24 % das deutlichste Minus. Darüber hinaus melden Niederösterreich (- 10,4%), Kärnten (- 9 %) und Oberösterreich (- 3,2%) einen Rückgang. Die weiteren Bundesländer liegen bis auf die Steiermark (+ 11,5%) im niedrigen einstelligen Plusbereich.