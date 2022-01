Trend zur "Stadtflucht" treibt Preise für Grundstücke und Häuser in die Höhe

"Vorbei mit moderat, die Wachstumskurve geht steil nach oben": So hat Anton Nenning, Managing Director beim Maklerverbund Remax, diese Woche bei einer Online-Pressekonferenz die Prognose für das heurige Immobilienjahr zusammengefasst. Während 2020 die Preiserwartungen um 3,3 und 2021 um 1,8 Prozent nach oben gegangen sind, liegen sie für heuer bei plus 7,1 Prozent. Im unteren Preissegment sind es sogar neun Prozent plus.

Grund für diese Entwicklung: Während die Nachfrageprognose von 2,8 auf 6,7 Prozent plus springt, stagniert die Angebotsprognose für 2022 bei plus einem Prozent. Den Anstieg im unteren Preissegment erklärt Nenning damit, dass Interessenten aus dem mittleren Preissegment bei gleichbleibendem Budget ins untere Segment rutschen würden.

Für die Vorschau wurden 600 Makler befragt. Auffällig dabei: der Trend zur "Stadtflucht". Die größten Gewinner des heurigen Immobilienjahres sind Baugrundstücke, Häuser in Einzellagen und Wochenendhäuser. Laut Nenning stehen Wohnformen, bei denen die Bewohner weniger oder gar keinen Kontakt zu Mitmenschen haben, besonders hoch im Kurs.

Begehrte Baugrundstücke

Mehr als nur heiß begehrt sind die Einfamilienhäuser: Lag der Nachfragezuwachs 2021 bei vier Prozent, dürften es heuer 7,9 Prozent sein. Das Angebot dürfte gleich bleiben oder sogar leicht um 0,3 Prozent zurückgehen. Die Nachfrage nach Wohnobjekten in Einzellagen dürfte ebenfalls um 7,9 Prozent zulegen. Die Entwicklung beim Angebot war 2020 leicht positiv (+ 0,3 Prozent) und geht heuer voraussichtlich zurück (minus 0,5 Prozent). Die Preissteigerungen dürften sich auf plus 8,2 Prozent fast verdreifachen. Rar und besonders gefragt sind auch Baugrundstücke, die heuer preislich im Schnitt um 10,2 Prozent zulegen.

Begehrt bleiben auch die Eigentumswohnungen, vor allem jene am Stadtrand: Die Nachfrageprognose liegt bei 7,3 Prozent plus (2021: +3,7 Prozent). Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen am Stadtrand entwickelt sich somit deutlich besser als für solche an anderen Standorten und bei allen Mietwohnungen. Auch Penthäuser und Lofts sind nach einem Rückgang 2021 wieder gefragt.

Gewinner und Verlierer

Baugrundstücke befinden sich auch in Oberösterreich an der Spitze bei der Nachfrageprognose (plus 8,8 Prozent). Die Preise dürften um 9,9 Prozent steigen. Die Nachfrage nach Wohnobjekten in Einzellagen soll um 5,7 Prozent steigen. Auch für Interessenten von Einfamilienhäusern wird es schwierig: 2021 lautete die Prognose plus 1,2 Prozent bei den Preisen, 2022 sind es 5,5 Prozent.

Österreichweit beobachtet Remax auf dem Gewerbeimmobilienmarkt weniger Dynamik als bei den Wohnimmobilien. Verlierer seien die Büroflächen.