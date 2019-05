Treichl präsentierte seinen Nachfolger

Andreas Treichl hat bei der gestrigen Hauptversammlung der Erste Group seinen Nachfolger vorgestellt. Am 1. Jänner 2020 wird Bernhard Spalt den Vorstandsvorsitz von Treichl übernehmen.

Treichl nannte Spalt seinen Wegbegleiter, vor allem in den wirklich schwierigen Zeiten, etwa auf Roadshows, in denen es nicht wie jetzt freundlich zuging, sondern wo es fürchterliche Prügel gab. Wenn es in der Zukunft wieder grauer werde, sei mit Spalt jemand am Ruder, der alles schon einmal erlebt habe, sagte Treichl. Bei ihm sei die Bank in sicheren Händen.

Die Erste Group hat zuletzt wieder Rekordgewinne gemacht. Aus heutiger Sicht werde es auch heuer ein ansprechendes Ergebnis geben, sagte Treichl.

Spalt sieht die Bank in einem hervorragenden Zustand. In seinen 28 Jahren in der Bank habe nicht nur Schönwetter geherrscht. Er habe fast die Hälfte seiner Karriere bei Töchtern in Zentral- und Osteuropa verbracht, dort Krisen bewältigt, Sprachen gelernt und Vertrauen aufgebaut, sagte der künftige Vorstandschef. Treichl habe die Bank geprägt und ein fantastisches Fundament für ihn und sein Team gelegt.