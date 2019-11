Treibstoffhändler Kreuzmayr steigt in Stromvertrieb ein

Die Firma heißt Fulminant Strom und ist das jüngste Kind des Familienunternehmens Kreuzmayr aus Eferding. Der Treibstoffhändler und Tankstellenbetreiber verbreitert sein Geschäft und bietet seit wenigen Wochen Strom an. "Als Großhändler liegt unser Fokus auf Gewerbekunden, etwa Bäcker oder Gastronomen. Auch Endverbraucher können bei uns Strom kaufen", sagt der Chef des Familienbetriebs, Oskar Kreuzmayr. Der angebotene Strommix enthält auch Strom aus kalorischen Kraftwerken und Atomstrom.

Das Vertriebs-Know-how hat sich Kreuzmayr mit seinen Firmenzukäufen in Deutschland zugelegt. "Wir machen es so wie bei anderen Projekten. In zwei, drei Jahren schauen wir uns an, ob es aufgeht. Aber wir waren auch in anderen Bereichen Pioniere und es ist aufgegangen", sagt Kreuzmayr zu den OÖN.

Als Harnstofflieferant (Adblue) sei man heute einer der größten in Österreich. "Da haben wir 2003 von null weg angefangen", so der Unternehmer. Den Großteil des Geschäfts macht Kreuzmayr mit dem Großhandel von Treibstoffen für Frächter und Werkstätten und kleinere Zwischenhändler. An Endkunden verkauft Kreuzmayr Heizöl in Oberösterreich, Salzburg und im westlichen Niederösterreich.

Von den 550 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr entfallen gut 60 Prozent auf den Großhandel, 15 bis 20 Prozent auf Heizöl und gut zehn Prozent auf das Tankstellengeschäft. 18 Tankstellen unter dem Markennamen Pink betreibt Kreuzmayr. Diese werden in den nächsten zwei Jahren um eine nicht genannte Investitionssumme modernisiert. Zehn Tankstellen werden von Lekkerland im Shop beliefert, acht sind Automatentankstellen. Von den insgesamt 120 Mitarbeitern sind 58 im Tankstellengeschäft tätig.

Kleinere Anteile zum Geschäft liefern Schmierstoffe und technische Gase. Auch in den Pelletsvertrieb ist das Unternehmen eingestiegen. Seit dem Vorjahr verkauft Kreuzmayr in Kooperation mit einem deutschen Anbieter Erdgas. "Ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig das Geschäft mit einem Mix aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern machen", sagt der 55-Jährige.

Partner für Deutschland

Im Vorjahr hat Kreuzmayr seine Bayern GmbH mehrheitlich an oel-direkt.de mit Sitz in Bremen verkauft. Seit 2009 war Kreuzmayr über mehrere Zukäufe in den Treibstoff-Markt eingestiegen. Die 70 Prozent habe man abgegeben, weil es um den nächsten Wachstumsschub ging. Der Übernehmer sei ebenfalls ein Familienunternehmen. "Das Geschäft floriert und expandiert", sagt Kreuzmayr.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at