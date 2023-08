Treibhausgasemissionen um 6,4 Prozent gesunken

Laut einer Abschätzung des Umweltbundesamtes, dem sogenannten "NowCast", sind die Emissionen im Jahr 2022 um fünf Millionen Tonnen CO2 gesunken. In allen Bereichen - Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie - wurden im Vergleich zu 2021 Rückgänge verzeichnet. Der Ausstoß sei damit so niedrig gewesen wie noch nie seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990, zeigte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) erfreut. Im Vorjahr wurden in Österreich insgesamt 45,9 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen ausgestoßen.

Die Gründe für die Reduktion sind vielfältig: Einerseits Maßnahmen wie die Erhöhung der Kapazitäten für erneuerbare Energien und Sanierungsoffensiven. Andererseits hat sich die Teuerung ausgewirkt: Sie bremste den Tanktourismus und motivierte Autofahrer zu spritsparendem Fahrverhalten.

Auch der Anstieg bei E-Mobilität half mit, im Sektor Verkehr - Hauptverursacher der Emissionen in Österreich - insgesamt eine Million Tonnen CO2 einzusparen. Weniger war auf den Straßen aber deswegen nicht los: Laut Günther Lichtblau vom Umweltbundesamt gab es 2022 zehn Prozent mehr Verkehrsaufkommen.

Erreichen der Klimaziele weiter fraglich

Positiv wirkte sich der milde Winter aus: Es gab weniger Heiztage, darüber hinaus gingen die Österreicher sparsamer mit Energie um. Lichtblau sprach von einem "bemerkenswerten Rückgang", ursprünglich hatte man mit einem Minus von fünf Prozent gerechnet. Das aktuelle Ergebnis - minus 6,4 Prozent - unterliegt noch einer Schwankungsbreite von 0,5 Prozentpunkten. Mit Blick auf 2022 zeigt sich, dass ein geringerer Emissionsverbrauch nicht das Wirtschaftswachstum dämpft: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Vorjahr um 4,9 Prozent an.

Mit Blick auf die Klimaziele seien die Zahlen von 2022 "ein gutes Zwischenergebnis", sagte Gewessler. Österreich will bis 2040 klimaneutral sein, die EU-Ziele sehen vor, dass der Ausstoß der Emissionen im Jahr 2030 um 48 Prozent geringer ist als 2005. Laut einer Prognose des Umweltbundesamtes wird Österreich unter den derzeitigen Vorzeichen dieses Ziel um 13 Prozentpunkte verfehlen.

Ohne zusätzliche Maßnahamen - wie die geplante CO2-Bepreisung - sei eine Trendumkehr nicht möglich, sagte Lichtblau. Denn der Emissionsverbrauch könne auch wieder ansteigen, sobald es wieder mehr Heiztage gibt und (fossile) Energie billiger wird. Für das erste Halbjahr 2023 konnte das Umweltbundesamt einen Rückgang beim Absatz von Erdöl und Erdgas feststellen.

