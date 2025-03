Trauner Unigruppe bündelt Logistik in Oberösterreich

Das gab die Unigruppe am Freitag in einer Presseaussendung bekannt. Im Dezember hieß es, der Logistikstandort in Graz mit 91 Beschäftigten werde Ende Februar schließen. Den Standort übernahm der ebenfalls in Traun ansässige Gastronomie-Großhändler Transgourmet.

Die Unigruppe habe die Logistik nun vollständig umgestellt. Integriert wurden 28 Unimarkt-Standorte sowie rund 100 Großhandelspartner und 600 weitere Ablieferstellen wie zum Beispiel Tankstellen.

"Sichern mehr als 200 Arbeitsplätze"

"Wir haben die Logistik aus der Steiermark nach Oberösterreich geholt. Der Standort ist damit optimal ausgelastet, spart Kosten, und wir sichern mehr als 200 wesentliche Arbeitsplätze im Bundesland", sagt Andreas Hämmerle, Geschäftsführer der Unigruppe.

Die Unigruppe setzte mit 1008 Beschäftigten zuletzt 474,5 Millionen Euro um.

