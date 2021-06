Transgourmet expandiert in Zell am See

Im Frühsommer 2022 will der Trauner Gastronomie-Großhändler Transgourmet in Zell am See seinen 14. Standort in Österreich eröffnen. Gestern, Montag, erfolgte der Spatenstich für den neuen Abhol- und Zustellmarkt.

Transgourmet investiert rund 30 Millionen Euro, 60 Jobs entstehen in einem ersten Schritt. Im Vollbetrieb sollen es mehr als 100 sein. Der neue Standort in Zell am See werde rund 4500 Gastronomie-und Tourismusbetriebe in den Bezirken Zell am See, Sankt Johann im Pongau und Kitzbühel versorgen, kündigte Transgourmet-Chef Thomas Panholzer an. Auch Selbstständige und Vereine könnten einkaufen. 20.000 Produkte seien im Sortiment, vom Einstiegs- bis zum Premiumsegment.

Transgourmet ist eine Tochter des Schweizer Handelskonzerns Coop. 2015 verkaufte die Trauner Traditionsfirma Pfeiffer den Großhandelsbetrieb C+C Pfeiffer an Transgourmet. Mit rund 1400 Mitarbeitern erwirtschaftete der Gastronomie-Großhändler im vergangenen Jahr einen Umsatz von 457 Millionen Euro. Die Zentrale befindet sich nach wie vor in Traun.