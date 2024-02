Trafos, Ladestationen, Hochwasser: Linz AG investiert 217 Millionen Euro

Um 30 Prozent mehr als im Vorjahr investiert die städtische Linz AG heuer in die Bereiche Energie, Service, Verkehr und Telekommunikation. Die 217 Millionen Euro sind ein Rekord. "Und wir stemmen diese Investitionen aus eigener Kraft, also ohne Netto-Neuverschuldung", sagte Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider.

Der größte Brocken sind 120,6 Millionen Euro für den Bereich Energie. Das Stromnetz wird um 76,5 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert. Man habe früh 600 Trafos bestellt, zu einer Zeit, als man noch nicht bis zu 72 Wochen Lieferzeit hinnehmen habe müssen, sagte Haider.

Die weiteren Investitionen in die Netze sind im Sinne der Versorgungssicherheit wichtig, bei der Linz AG hat sich die Zahl der Photovoltaik-Einspeiser in drei Jahren von 3000 auf 16.000 erhöht. Es komme zwar manchmal auch zu Beschränkungen der Einspeiseleistung für den Einzelnen, wenn etwa auf eine Infrastrukturmaßnahme gewartet werden müsse, aber es komme bei der Linz Ag nie zu einer Null-Einspeisung wegen überlasteter Netze, sagte Haider.

Fernwärme für 2000 Wohnungen

Um 25 Millionen Euro wird die Fernwärme ausgebaut. 2000 weitere Wohnungen sollen heuer angeschlossen werden. Beim Projekt Wärmewandler, der die Fernwärmeerzeugung stärker dekarbonisieren soll, läuft gerade das Ausschreibungsverfahren für den Anlagenbau. Damit wird künftig der Abwärme-Anteil aus der Abluft, die bei der Energieerzeugung mit Biomasse und Reststoffen entsteht, für das Fernwärmenetz nutzbar gemacht.

Bei der Elektromobilität sollen heuer zu den bestehenden 1000 Ladepunkten 300 dazubekommen, je zur Hälfte öffentlich und in Garagen. Das Investitionsvolumen der Liwest beträgt 18,9 Millionen Euro.

20,5 Millionen Euro fließen in den Linzer Hafen, unter anderem in Hochwasserschutzmaßnahmen. Investiert wird von der Linz AG auch in Wasserleitungen und Kanäle.

Linz Linien: Neue Autobus-Flotte

Die Linz Linien geben heuer 13 Millionen Euro aus, davon 7,2 Millionen in die Erweiterung der neuen Autobus-Flotte.

Der Linzer Bürgermeister und Linz-AG-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Luger betonte, dass das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2000 mehr als zwei Milliarden Euro investiert habe und das der regionalen Wirtschaft zugute komme. "Bei allen Krisen war die Linz AG ein stabiler Wirtschaftsfaktor."

