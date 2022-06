"Die EU will, dass Europa rauchfrei wird. Das ist für uns existenzbedrohend", sagt Wilhelm Gröbner, Trafikant am Linzer Hauptbahnhof. Was ihm und seinen Berufskollegen Sorgen bereitet, ist die Anti-Raucher-Kampagne, die die EU betreibt: Deren Plan zur Krebsbekämpfung sieht vor, dass 2040 weniger als fünf Prozent der Bevölkerung Tabak konsumieren. Derzeit sind es 25 Prozent.