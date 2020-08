Tourismusstatistik: Die unerwarteten Sieger

In den Seengebieten und in ländlichen Regionen waren die Häuser gut gebucht. Man sei froh, dass zumindest "in einigen beliebten Feriendestinationen der Sommer so positiv begonnen hat", so die Hotellerie-Obfrau der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler. Das Burgenland mit plus vier Prozent ist der Überraschungssieger vor der Steiermark und Kärnten.

Die Stadt- und Tagungshotellerie befinde sich "mit wenigen Ausnahmen noch immer in einer extrem schwierigen Situation". Wien liegt um 73 Prozent hinter dem Vorjahr, in Salzburg nächtigen fast um die Hälfte weniger Gäste. Oberösterreich liegt ebenfalls um 17 Prozent hinter dem Vorjahr – auch hier ziehen die Städte die Statistik nach unten.