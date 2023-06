Tourismus in Oberösterreich: "Es geht bergauf"

"Nach einer sehr harten Zeit hat sich der Tourismus als resilient erwiesen", sagt Robert Seeber, Bundesspartenobmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft. Die Buchungslage für den Sommer sei sehr gut: "Für den heimischen Tourismus gehe es nach den Corona-Jahren wieder bergauf", sagt der Linzer Unternehmer, der auch Vorsitzender des Strategieboards des Oberösterreich Tourismus ist.

In dieser Funktion war er seit Oktober vergangenen Jahres daran beteiligt, die oberösterreichische Tourismusstrategie 2030 zu entwerfen. In den Prozess waren rund 700 Personen eingebunden, von Touristikern, über Fachexperten bis hin zu Schulklassen. Herausgekommen ist ein Programm - das Motto lautet "Oberösterreich: echt überraschend" - das nicht nur die Steigerung der Wertschöpfung, sondern auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung in den Mittelpunkt stellt.

Die wichtigsten Eckpfeiler wurden von Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP), dem Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, Andreas Winkelhofer und Seeber am Freitag im Linzer Musiktheater präsentiert. Der Ort wurde nicht zufällig gewählt: Mit Bad Ischl als Europäische Kulturhauptstadt 2024 werde das nächste Jahr ein "Tourismus-Power-Jahr", sagt Achleitner: "Im Bereich Kultur wird man an Oberösterreich nicht vorbeikommen".

Mit der Bilanz der vergangenen Jahre ist der Landesrat durchaus zufrieden: Von 2017 bis 2022 unterstützte das Land 2707 Tourismusprojekte mit Förderungen von insgesamt 137 Millionen Euro. Zwischen 2023 und 2030 sollen 200 Millionen Euro an Fördergeldern ausgeschüttet werden, ein Schwerpunkt wird hier auf nachhaltige Initiativen im Bereich Mobilität gesetzt.

Die Suche nach Mitarbeitern

Wichtiger Teil der neuen Strategie ist außerdem das Thema Arbeitskräftemangel: Auch wenn die Lehrlingszahlen im Bereich Tourismus aktuell steigen, braucht es eine Attraktivierung der Branche. "Wir Unternehmer sind gefordert, uns attraktive Arbeitszeitmodelle zu überlegen", sagt Seeber. Aber auch die Politik müsse aktiv werden: Zum Beispiel mit neuen Modellen für Aushilfskräfte oder Erleichterungen für berufstätige Pensionisten. "Mehr netto vom brutto", fasst der Unternehmer seine Forderung zusammen.

Durchschnittlich verbringt ein Urlauber 2,7 Nächte in Oberösterreich - bis 2030 soll die Aufenthaltsdauer verlängert werden. Kernmärkte für die Tourismuswirtschaft sind Deutschland, Tschechien und Teile der Slowakei. Großes Potenzial sieht Andreas Winkelhofer in den Niederlanden, wo man vermehrt Familien für den Urlaub in Oberösterreich gewinnen will. In Puncto Gastfreundschaft genießt Oberösterreich einen ausgezeichneten Ruf: Im Ranking der Buchungsplattform Booking.com wurde die Region Oberösterreich von Urlaubern auf den dritten Platz gewählt - hinter La Rioja in Spanien und Epirus in Griechenland.

Auch die Forcierung von Ganzjahresangeboten ist Teil der Strategie: "Wir müssen von der Saison-Sicht wegkommen und zur Ganzjahresdestination werden", sagt Tourismuslandesrat Achleitner. Über den Sommer werden nun konkrete Projekte ausgearbeitet, im September soll die Tourismusstrategie von der Landesregierung beschlossen werden. Die finale Präsentation findet dann am Tourismustag, dem 20. November, statt.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner