Tourismus: Österreich schlägt sich besser als andere Länder

„Wir sind noch weit von der Normalität entfernt“, sagte Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, heute, Donnerstag, bei einem Online-Pressegespräch in Wien. Im internationalen Vergleich komme Österreich aber weitaus besser durch die Krise als andere Länder. So lagen etwa die weltweiten Gästeankünfte um 72 Prozent unter jenes des Vorkrisenjahres 2019. In Österreich ist laut Weddig das Minus bei den ausländischen Gästen jedoch glimpflicher ausgefallen. Die Zahl der gebuchten Nächtigungen ging im Vergleich zu 2019 im Schnitt um 48 Prozent auf 80 Millionen zurück. Besonders davon betroffen: der Stadthotellerie und die Kongressbranche.



Deutlich besser verliefen die bisherigen Krisensommer dank der Ferienhotels: „Wenn wir die letzten beiden Jahre betrachten, waren wir in beiden Sommern deutlich stärker als der weltweite Schnitt - der August 2021 war mit 20,8 Millionen Nächtigungen sogar der beste August aller Zeiten", sagte Weddig. Dennoch drückten die wiederkehrenden Lockdowns das Gesamtergebnis deutlich ins Minus. Für die laufenden Wintersaison sehe man trotz des schwachen Jänners einen „Aufwärtstrend“. Denn laut einer aktuellen Umfrage der Österreich Werbung wollen vor allem unsere deutschen Nachbarn in Österreich urlauben. 54 Prozent der Befragten planen demnach einen Urlaub, für 43 Prozent käme Österreich als Reisedestination in Frage. „Die Interessenten für Winterurlaub in Österreich wollen und werden kommen, wenn dies möglich ist", sagte Weddig. Wenn keine neuen Reisebeschränkungen kommen, gäbe es Potenzial für den restlichen Winter. Man hoffe auf kurzfristige Buchungen.

20 Millionen für Kommunikationsmaßnahmen

Der anhaltende Ausfall der Fernmärkte führe dazu, dass der Städtetourismus und die Tagungsindustrie die stärksten pandemiebedingten Einbußen verzeichnen. „Die Erholung des Tourismus ist kein kurzfristiges Projekt, sondern wird uns noch die kommenden Jahre beschäftigen“, sagte Weddig. Für den kommenden Sommer stehen die Vorzeichen gut: „Wir sehen schon jetzt die steigenden Buchungsanfragen“, fügte sie hinzu. Deshalb plant die Österreich-Werbung 20 Millionen Euro für Kommunikationsmaßnahmen in Sachen Sommer, Städte und im Bereich Convention auszugeben. Zu letzterem zählen die Tourismustage 2022, die Weiterentwicklung von Innovationsprojekten und der Aufbau einer kollaborative Innovationsplattform für die Branche und weitere Sektoren.

Schwerpunkt bleiben dabei die potenzialstarken Nahmärkten. „Der Wettbewerbsdruck durch den Mitbewerb ist weiter hoch und deshalb ist es für uns so essenziell, auf unseren wichtigen Herkunftsmärkten präsent zu sein. Möglich macht uns das auch die Budgeterhöhung durch den Bund von vier Millionen Euro für heuer und sechs Millionen Euro ab kommendem Jahr“, sagt Weddig. Auf den Fernmärkten wie den USA oder Asien werde laut Weddig die Situation laufend beobachtet, bei Anspringen der Nachfrage werde die Kommunikation dann kurzfristig hochgefahren