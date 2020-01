Tourismus: Nur Wien legte stärker zu als Oberösterreich

Urlaub in Österreich ist gefragt. So knackte die heimische Tourismusbranche bei den Übernachtungen im Jahr 2019 mit fast 153 Millionen erstmals die 150-Millionen-Marke. Bei den Gästezahlen registrierte die Statistik Austria mit 46 Millionen ebenfalls einen Höchstwert. Dabei stieg die Zahl inländischer Gäste im Vergleich zu 2018 um 1,9 Prozent auf 14,31 Millionen, jene ausländischer Gäste um 3,4 Prozent auf 31,87 Millionen.

Spitzenreiter bei den Übernachtungen blieb Tirol mit 49,9 Millionen Nächtigungen, gefolgt von Salzburg (30 Millionen) und Wien (17,6 Millionen). In Oberösterreich zählten die Statistiker 8,5 Millionen Nächtigungen – das sind ebenfalls so viele wie nie zuvor. Insgesamt stiegen die Nächtigungszahlen in Österreich um 1,9 Prozent. Den größten Zuwachs gab es in Wien mit plus 6,8 Prozent, gefolgt von Oberösterreich (plus 4,5 Prozent). Generell gilt: Der Deutsche ist und bleibt unser wichtigster Gast. Bei den Urlaubern aus dem Nachbarland gab es ein Nächtigungsplus von 0,7 Prozent auf 56,66 Millionen – der Höchstwert wurde im Jahr 1981 mit 66 Millionen erreicht.

Positiver Start in den Winter

Die Nächtigungszahl aus dem zweitwichtigsten Herkunftsmarkt Niederlande stieg um 3,1 Prozent auf 10,35 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Ankünfte von Gästen aus China stieg um 62 Prozent auf 1,03 Millionen.

"Sie bleiben aber nur ein bis zwei Nächte", sagt Peter Laimer von der Statistik Austria. Die meisten Nächtigungen verzeichneten 4- und 5-Stern-Betriebe mit 54,34 Millionen Übernachtungen (plus 2,7 Prozent).

In die Wintersaison ist der Tourismus positiv gestartet. Die Zahl der Übernachtungen stieg in den ersten beiden Monaten der Wintersaison 2019/20 um 4,5 Prozent auf 17,4 Millionen Übernachtungen. Die Gesamtzunahme sei nach einem guten Start im November (plus 1,4 Prozent auf 5,3 Millionen Übernachtungen) auf das überdurchschnittlich gute Dezember-Ergebnis (plus 5,9 Prozent auf 12,1 Millionen Nächtigungen) zurückzuführen.

Die Tourismusintensität – das Verhältnis Nächtigungen zu Einwohnern – lag 2019 bei 14,4 Nächtigungen (ohne Privatquartiere) je Einwohner. Im EU-Vergleich liegt Österreich an vierter Stelle, hinter Kroatien (22,4 Nächtigungen je Einwohner) sowie Zypern und Malta (20,6 bzw. 19,9 Nächtigungen je Einwohner). Im EU-28-Durchschnitt seien es 6,3 Nächtigungen pro Einwohner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.