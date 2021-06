Tourismus: Jeder vierte Beschäftigte ist weg

WIEN. Zumindest die Ferienhotellerie freut sich vier Wochen nach Ende des Lockdowns über steigende Buchungszahlen. Vor allem aus Deutschland und Österreich gab es deutlich mehr Anfragen. Allerdings ist noch unklar, mit welchem Personal die Tourismusbetriebe die steigende Nachfrage auch bewältigen können. Denn es fehlt an Beschäftigten. "Diese Sommersaison wird eine ziemliche Herausforderung, was die Mitarbeiter betrifft", sagte gestern die Branchensprecherin in der Wirtschaftskammer Österreich, Susanne Kraus-Winkler.

Nach mehr als einem halben Jahr Lockdown, von 3. November 2020 bis 19. Mai 2021, müssen die heimischen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe diesen Sommer mit rund 25 Prozent weniger Personal auskommen als vor Corona. Hotellerie und Gastronomie beschäftigen zu Normalzeiten rund 220.000 Mitarbeiter. Geschätzt 55 Prozent davon waren der Hotelierssprecherin zufolge in der schwierigen Zeit in Kurzarbeit, rund 28 Prozent waren arbeitslos und nur etwa 16 Prozent wurden voll weiterbeschäftigt.

Die Zahl der Arbeitslosen im Tourismus sei heuer von April auf Mai von rund 62.000 auf 44.600 gesunken.

Anfang Juni waren den Angaben zufolge weitere rund 100.000 Beschäftigte in Kurzarbeit, Ende März waren es noch rund 122.000 gewesen.

"Die Arbeitslosen sowie grob geschätzt fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit springen ab, wenn diese beendet wird", sagte Susanne Kraus-Winkler. Das impliziert 50.000 bis 55.000 offene Stellen in der Branche. "Ich höre das vor allem in der Stadthotellerie, aber beispielsweise auch von einigen Betrieben in Niederösterreich", so die Hotelierssprecherin.

Von dieser Entwicklung ausgenommen seien hauptsächlich Betriebe, die sehr viele Stammmitarbeiter haben.