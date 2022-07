Tourismus fast auf Vorkrisenniveau

Das sind 4,5 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

37,6 Prozent der Gesamtbuchungen entfallen auf Gäste aus dem Inland. In allen Bundesländern außer Niederösterreich gab es heuer zum Saisonauftakt im Vergleich zu 2019 Zuwächse bei den Nächtigungen inländischer Gäste. Gleichzeitig verringerten sich die Buchungen ausländischer Urlauber überall außer in Vorarlberg.

Der Personalmangel macht der Branche aber zu schaffen: Per Ende Juni waren 22.286 Stellen in Hotellerie und Gastronomie unbesetzt. Das ist ein Plus von 36 Prozent im Vergleich mit 2021. Besonders gefragt sind Köche und Kellner.