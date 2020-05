Tourismus: Corona-Tests für Kellner und Köche

Ab Anfang Juli sollen österreichweit 65.000 Corona-Tests pro Woche unter den Tourismusmitarbeitern durchgeführt werden. Dieses Konzept stellte gestern, Donnerstag, Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer vor.

Zuerst werden Mitarbeiter getestet, die direkt mit dem Gast zu tun haben, also etwa Kellner. Wenn die Kapazitäten gesteigert sind, kommen auch Köche & Co. zum Test. Die Kosten dafür trägt die öffentliche Hand. Durchgeführt werden sie von einem privaten Konsortium, das sich laut Mahrer gerade bildet. Angeboten werden die Tests über die Tourismusregionen. "Das ist sicherlich eines der besten Investments für die Standortsicherheit", sagte Mahrer.

Video: Mitarbeiter in Beherbergungsbetrieben sollen regelmäßig auf Covid-19 getestet werden. Damit sollen sowohl das Personal als auch Gäste vor einer Ansteckung geschützt werden.

40 Millionen Euro für Werbung

Ein Sonderbudget in Höhe von 40 Millionen Euro erhält die Österreich-Werbung. Unter dem Titel "Auf dich wartet ein guter Sommer" startet eine Kampagne im Juni, die vor allem auf Deutschland abzielt. Die Grenzen zu Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein gehen am 15. Juni auf. Mit den östlichen Nachbarländern werde sich kommende Woche eine Einigung zum weiteren Vorgehen finden, so Kurz. Mit Italien und Slowenien schaue es hingegen schwieriger aus. "In guten Gesprächen" sei man mit allen Nachbarstaaten.