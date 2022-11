Tourismus: Branche blickt Saison in Oberösterreich optimistisch entgegen

Oberösterreichs Touristiker hoffen trotz noch nicht vollständig ausgestandener Pandemie und Teuerungswelle auf einen "Winter wie damals". "Aufgrund der abgelaufenen Sommer-Saison sind wir durchaus guter Dinge", sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP) bei einer Pressekonferenz mit Branchenvertretern am Freitag Vormittag in Linz. In den Monaten Mai bis September habe es 4,7 Millionen Nächtigungen gegeben – damit sei das Vorkrisenniveau wieder erreicht. Für den heurigen Winter hält Achleitner 2,5 Millionen Nächtigungen für realistisch.

Auch eine Studie des Linzer Market Instituts stimme zuversichtlich. Eine Umfrage in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, auf die drei Viertel der Nächtigungen von Inlandsgästen in Oberösterreich entfallen, ergab, dass 32 Prozent der Befragten beabsichtigen würden, diesen Winter entweder Skifahren oder Snowboarden gehen zu wollen – eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr.

Auch das Buchungsverhalten der Gäste sei entgegen dem Trend der vergangenen zwei Jahre wieder langfristiger. Daran merke man, dass "Corona defacto keine Rolle mehr" spiele, so Achleitner.

Anzahl der Betriebe steigt wieder

Laut Robert Seeber, Bundesspartenobmann der Wirtschaftskammer für Tourismus- und Freizeitwirtschaft, sei die Anzahl der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe in Oberösterreich wieder gestiegen, derzeit sind es mit 7206 um 250 Betriebe mehr als noch im Jahr 2020. Auch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten befinde sich wieder auf dem Vorkrisenniveau, auch wenn alleine in Oberösterreich rund 2000 zusätzliche Mitarbeiter gesucht werden. Personelle Probleme gebe es laut Seeber deswegen aber keine.