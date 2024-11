Warum Wachstum, Frau Köppl-Turyna?

Europa verliert wirtschaftlich an Boden gegenüber den USA und China. Im OÖN-Interview erklärt die polnisch-österreichische Wirtschaftsforscherin Monika Köppl-Turyna, was sich im Land und in Brüssel ändern müsste. OÖNachrichten: Österreich ist bereits im zweiten Jahr in der Rezession. Was heißt das für die Menschen? Monika Köppl-Turyna: Das heißt, dass wir uns als Menschen in einer Volkswirtschaft bald weniger leisten können. Derzeit spüren wir das noch nicht so, weil die Reallöhne ja gestiegen