Vom Bio-Virus angesteckt

Globalisierung, Klimawandel und zuletzt der Corona-Schock: Es gibt mehrere Faktoren, warum ökologische Produkte noch nie so stark nachgefragt worden sind. Die "Top 250" stellen einige Persönlichkeiten vor, die der Bio-Ökonomie mit Kreativität, Leidenschaft, fachlicher Kompetenz und Ausdauer zum Durchbruch verholfen haben.

Geprägt wird der Bio-Markt von Lebensmittelerzeugern. Österreich ist hier international ein Schrittmacher. Vor 20 Jahren wurden acht Prozent der Bauernhöfe nach organisch-biologischen Grundsätzen geführt, heute sind es 20. Sie bewirtschaften 25 Prozent der heimischen Agrarfläche.

Von 2016 bis 2020 stieg der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln im österreichischen Lebensmittelhandel von 1,6 auf 2,4 Milliarden Euro. Das sind etwas mehr als zehn Prozent. Im ersten Quartal 2021 legte allein der Absatz von Bio-Frischeprodukten bei Supermärkten und Diskontern um 17 Prozent auf 420 Millionen Euro zu. Das ist bereits ein Marktanteil von 11,3 Prozent. "Ich sehe einen starken Home-Office-Effekt", sagt Johannes Mayr, der Chef der KeyQuest Marktforschung in Garsten. Sie erstellt regelmäßig im Auftrag der Agrarmarkt Austria (AMA) die Konsumanalyse "Rollama". "Es gehen alle Kennziffern bei Bio nach oben, besonders der Konsum von Gemüse und Obst sowie Molkereiprodukten", sagt der Marktforscher. Die Käuferschicht wachse laufend, die Kaufintervalle würden kürzer.

Die Wurzeln der Bio-Revolution

Die Anfänge sind in einen gesellschaftlichen Wandel eingebettet gewesen, der über die Besetzung der Hainburger Au, das Waldsterben, das Tschernobyl-Reaktorunglück an Fahrt gewonnen hat. "Das waren prägende Ereignisse, das war der Keim", sagt Christian Stadler (53) aus Hofkirchen im Traunkreis. "Ich habe mich verantwortlich gefühlt. Meine Oma hat mir vom Krieg erzählt und dass man Verantwortung übernehmen muss."

Auch Reinhard Kepplinger von "Grüne Erde" sieht den ideellen Hintergrund: "Die Grüne Erde ist nicht aus Marktanalysen oder Businessplänen entstanden, sondern aus einer Sehnsucht, anders zu arbeiten und zu leben – in Verbundenheit mit der Natur."

Trotz der positiven Grundstimmung ist der Start für alle mühsam gewesen. Stadler: "Es hat ja keinen Markt gegeben und keine Technik wie heute das Internet, um sich rasch einen Überblick zu verschaffen." "Es war sehr hart, weil es zuerst mehr Angebot gegeben hat als Konsumenten", erinnert sich Manfred Huber, der Gründer von Sonnberg-Biofleisch. Auch für das heutige Erfolgsunternehmen Biohof Achleitner in Eferding habe es zäh begonnen, sagt Günter Achleitner: "Meine Frau hat unsere Produkte im Hofladen verkauft, ich habe die paar Fachgeschäfte abgeklappert. Trotzdem waren wir überzeugt, dass es der richtige Weg ist." Hofbäcker Josef Eder: "Letzten Endes geht es um eine Lebenshaltung."

Da pflichtet Manfred Söllradl, der Schrittmacher in der Eier- und Geflügelwirtschaft, bei: "Es entscheidet das Gefühl zur Natur, zum Boden und zum Tier." Und: "Unsere Bauern und unsere Mitarbeiter sind Profis."

Erste Bio-Marke

Christian Stadler ist trotz seiner erst 53 Lebensjahre ein Pionier, weil er den elterlichen Hof schon in Hofkirchen im Traunkreis mit 19 Jahren übernommen und auf ökologischen Anbau umgestellt hat. Er erkannte den Wert von Marketing und ließ sich 1993 die erste Bio-Lebensmittelmarke Österreichs schützen. Sein Gemüse ist seither unter dem Namen "Morgentau" im Handel. Die großen Ketten sprangen schließlich auf den ausfahrenden Bio-Zug auf und konkurrierten ihn mit ihren eigenen Bio-Marken. Stadler produziert heute für sie und ist mit "Morgentau" in kleineren Märkten. Heuer hat er das Sortiment auf Fertigprodukte wie Knödel erweitert. Er setzt mehr als zehn Millionen Euro im Jahr um und hat in der Hochsaison bis zu 80 Mitarbeiter.

Günter und Ilse Achleitner Bild: vowe

Bio-Kistl verdoppelt

Sehr stark haben sich im Bio-Geschäft die Gemüsebauern etabliert, vor allem mit innovativen Vertriebsmodellen. Günter und Ilse Achleitner in Eferding erzeugen nicht nur rund 40 verschiedene Gemüse, sie haben auch das Bio-Kistl zum Renner gemacht. Mit der Corona-Krise verdoppelte sich die Zahl der Stammkunden. 11.000 Kistl werden pro Woche ausgeliefert. Familie Achleitner führt auch einen Bio-Supermarkt mit Restaurant (170 Beschäftigte, 28,5 Mio. Euro Umsatz).

Die Hahnen-Retter

Eine lange, ebenso mühselige wie erfolgreiche Aufbauarbeit hat auch Manfred Söllradl (51) hinter sich. 1986 starteten 75 Bio-Bauern in Schlierbach mit Zucht und Haltung von Legehennen. Sie liefern heute rund 120 Millionen Bio-Eier im Jahr in den Handel. "Regionale Wertschöpfungsketten zu schaffen", ist Söllradls Ziel. Eine Revolution in der Geflügelhaltung war 2015 das Hahnen-Projekt: Männliche Küken werden nicht mehr bei Geburt getötet, sondern aufgezogen. "Die Eiermacher" GmbH betreibt in Krift bei Kremsmünster bzw. in Nußbach mit 180 Mitarbeitern eine Eier-Packstelle, eine Eierbrüterei und einen Geflügelschlachthof. Jahresumsatz 67 Mio. Euro. Die GmbH gehört rund 30 bäuerlichen Gründern.

Von der Saat zum Brot

Ein Pionier ist auch Josef Eder (61), der seinen Biohof Mauracher in Sarleinsbach 1990 um eine moderne Getreidemühle und Bäckerei ergänzte und seit 20 Jahren seine erlesenen Brote und Backwaren bis nach München und Wien vertreibt (70 Beschäftigte, 6 Mio. Euro Umsatz). "Wir haben sehr viel Arbeitszeit auf unseren Produkten, aber das ist halt nötig", sagt Eder. Eine tiefe Wertschöpfung vom Saatgut über Getreide bis zu Mehl und zum Backprozess erlaubt das wirtschaftlich. Das Geschäft, das mittlerweile Sohn Andreas führt, sei eine "Lebenshaltung", sagt der Senior.

Kuno Haas und Reinhard Kepplinger, Grüne Erde Bild: Werk

Grüner Einrichter

Im Einrichtungssektor erfolgreich ist die "Grüne Erde" mit Zentrale in Scharnstein. Karl Kammerhofer gründete das Unternehmen 1983 und erzeugte Öko-Matratzen. Ein Jahr später waren die Betriebswirte Kuno Haas (heute 62) und Reinhard Kepplinger (63) dabei. Sie übernahmen die Firma 1993 und machten sie zu einem führenden Anbieter von Öko-Einrichtung und Accessoires, mit Filialen in Österreich und Deutschland sowie ständig wachsendem Online-Absatz. Es geht um natürliches Wohnen und Lebensstil. Anders als bei Bio-Lebensmitteln passieren bei Einrichtung kaum Spontankäufe. Zuvor sei eine umfassende Kundeninformation nötig. Das Internet liefert dafür heute ein wertvolles Tool. "Es ist auch schwieriger als bei Lebensmitteln, den Konsumenten die Vorteile ökologischer Produktion zu erklären", sagt Kepplinger. Corona brachte dem Unternehmen einen Schub auf 545 Beschäftigte und 76 Millionen Euro Umsatz (zum 31. 7. 2021; 2020: 500/67).

Bio-Fleisch ist wertvoll

Dem schwierigsten Bio-Produkt, dem Bio-Fleisch, nimmt sich seit einem Vierteljahrhundert Manfred Huber (57) aus Lasberg an. Er sattelte von Nebenerwerbsbauer und Eisenbahner auf Fleischhändler um. Mit Wolfgang Fürst gründete er 2004 in Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) die Sonnberg Bio-Fleisch GmbH. Dort werden mittlerweile zwei Schlachthöfe betrieben, für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen. Da Bio-Fleisch wegen der aufwändigeren Tierhaltung teuer ist, beträgt der Bio-Anteil bei Rindfleischkonsum nur rund zehn, bei Schwein gar nur zwei Prozent. Huber musste sich daher den kaufkräftigen Wiener Markt erschließen, wo viele Prominente zu den Stammkunden zählen. Drei Geschäfte werden in der Hauptstadt betrieben, aber auch Verarbeiter und der Handel beliefert. 104 Beschäftigte, 26 Millionen Euro Umsatz.