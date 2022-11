Erstmals mehr als 700.000 Beschäftigte in Oberösterreich: Im Juli dieses Jahres war es so weit. Auch im August und September blieb man über dieser Marke. Anfang des Jahres waren es rund 677.000 Menschen gewesen, die gearbeitet haben. Auch wenn die Zahl der Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2022 aufgrund der Saisonarbeitslosigkeit nicht bei mehr als 700.000 liegen wird, ist das Beschäftigungswachstum langfristig bemerkenswert. Im Jahr 2011 waren rund 608.000 Menschen in Oberösterreich