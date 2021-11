Die Namensgebung für die Mammut-Aufgabe, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, ist wohl überlegt. "The Green Deal" soll an den "New Deal" aus den 1930er- Jahren erinnern. Damals versuchte der amtierende US-Präsident Fanklin Delano Roosevelt sein Land aus der gewaltigen Wirtschaftskrise zu führen, die das Land damals lähmte.