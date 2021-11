The Green Deal: EU bis 2050 klimaneutral

Die Namensgebung für die Mammut-Aufgabe, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, ist wohl überlegt. "The Green Deal" soll an den "New Deal" aus den 1930er- Jahren erinnern. Damals versuchte der amtierende US-Präsident Fanklin Delano Roosevelt sein Land aus der gewaltigen Wirtschaftskrise zu führen, die das Land damals lähmte.

Es ging ganz neue Wege in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Das hat offenbar auch Ursula von der Leyen vor, um Europa in ein klimaneutrales Zeitalter zu führen. Geplant ist ein kompletter Umbau von Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. Von der Leyen spricht von einer "neuen Wachstumsstrategie".

"Mann-auf-dem-Mond-Moment"

Die Kommissionschefin hat ihren "Green Deal" mit der Vision der Mondlandung in den 1960er-Jahren verglichen. "Jemand hat mal gesagt: Das ist Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment", sagte von der Leyen bei der Präsentation vor gut zwei Jahren in Brüssel. "Wir haben noch nicht alle Antworten. Wir sind sehr ehrgeizig, aber wir werden auch sehr sorgsam alle Auswirkungen und die nächsten Schritte prüfen."

Das alte Wachstumsmodell, das auf fossilen Energien und Verschmutzung gründe, habe sich überlebt, sagte sie. Gefragt sei nun eine Strategie "für ein Wachstum, das mehr zurückgibt, als es wegnimmt". Entscheidend sei, dass beim Wandel niemand im Stich und niemand im Unklaren gelassen werde. "Der europäische Green Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie", sagte von der Leyen.

Insgesamt bezifferte die EU-Kommission die nötigen zusätzlichen Investitionen mit 260 Milliarden Euro jährlich. Das entspricht 1,5 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung der EU im Jahr 2018. Das Geld soll sowohl von öffentlicher als auch privater Seite kommen.

Eine Kernrolle käme demnach der Europäischen Investitionsbank zu. "Lasst uns daran denken, was es kosten würde, wenn wir nichts unternehmen", mahnte von der Leyen, als sie im EU-Parlament für ihren Grünen Deal warb.

Der Applaus war der Kommissionspräsidentin sicher. Wer wollte schon widersprechen, sehen wir uns doch alle den Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels gegenüber. Außerdem blieb von der Leyen vage genug, um niemanden gleich vor den Kopf zu stoßen.

Und dann kam Corona. Die weltweite Pandemie lähmte die Volkswirtschaften wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Neustart nach Corona scheint gelungen zu sein, auch wenn die Pandemie noch gar nicht ganz überwunden ist. Dass ausgerechnet ein deutsches und damit europäisches Unternehmen die Nase beim Impfstoff vorne hat, spricht für den alten Kontinent.

Der Neustart gelang auch deshalb, weil Regierungen und auch die Europäische Zentralbank noch nie gesehene Geldsummen in die Wirtschaft pumpten. Mit dabei erstmals auch die EU-Kommission, die mit einem Wiederaufbaufonds 750 Milliarden Euro beisteuert, erstmals finanziert mit einer gemeinsamen Anleihe.

Und diese 750 Milliarden Euro sind eine riesige Chance, dem "Green Deal" den nötigen Schwung zu verleihen. 3,5 Milliarden Euro stehen Österreich aus diesem Fonds zur Verfügung, 450 Millionen Euro davon wurden bereits überwiesen. Um den Rest auch noch zu bekommen, musste Österreich einen detailierten Plan vorlegen. Die Vorgabe: Es werden nur Projekte finanziert, die dem "Green Deal" der Kommission entsprechen oder die Digitalisierung voranbringen.

Es wäre aber nicht die EU-Kommission, ginge der "Green Deal" nicht auch mit einem Wust von Bürokratie einher. Richtlinien mit je hunderten von Seiten haben die Brüsseler Behörden vorgelegt oder sind noch in Planung, die von den nationalen Gesetzgebern in das jeweilige Landesrecht übertragen werden müssen. Das gilt auch für die österreichische Bundesregierung.

Bei dieser Umsetzung lässt die EU meist einen Spielraum, um den Gesetzgebern in den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit zu geben, auf nationale Besonderheiten einzugehen. Bisher war es in Österreich aber so, dass wir erpicht darauf waren, in Brüssel als Musterschüler dazustehen – im Fachjargon "Golden Plating" genannt.

Genau das soll diesmal vermieden werden, fordern vor allem Vertreter jener Industriebranchen, die besonders betroffen sind, nicht zuletzt die Energieerzeuger. Das heißt umgekehrt aber nicht, dass wir Vertragsverletzungsverfahren riskieren sollten. Österreich ist in vielen Bereichen des Umwelt- und Klimaschutzes schon weit. Wir sollten uns auf jene Bereiche konzentrieren, in denen die Wettbewerbsfähigkeit nicht allzu sehr leidet.