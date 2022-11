Rohstoffe als Treiber für die Umsätze: Das neue Firmenranking Top 250

Das Geschäftsjahr 2021 ist geprägt von durchwegs guten bis hervorragenden Geschäftsverläufen und steigenden Rohstoffpreisen. Das hat in der stark produktionsorientierten oberösterreichischen Wirtschaft die Umsätze getrieben. Es beginnt beim größten Industriebetrieb im Land, bei der voestalpine, die über Rekorde bei den wichtigsten Kennzahlen berichtet hat. Fast in einer eigenen Liga sind alle Unternehmen unterwegs, die mit Treibstoffen handeln – der gestiegene Spritpreis bildet sich ab.

17 neue Firmen sind nachgerückt

Aber nicht nur stark von fossilen Rohstoffen abhängige Firmen sind nach oben geklettert. Dass Private und Firmen "raus aus Öl" wollen, hat auch die Nachfrage bei den Erzeugern von Biomasseheizungen, die ihre Kapazitäten entsprechend erhöht haben, getrieben.

Die hohe Rohstoff-Tangente bedeutet aber auch, dass Händler und Dienstleister in der Relation deutlich an Boden verloren haben. 17 teils langjährig in den 250 umsatzstärksten Unternehmen vertretene Betriebe sind aus dem Ranking gefallen.

