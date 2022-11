Ein ganz normaler Arbeitstag: Aufstehen, die Kinder in den Kindergarten bringen und direkt nebenan in die Arbeit gehen. Falls es ein Problem gibt, die Arbeit kurz unterbrechen und zum Kind schauen – das ermöglichen Betriebskindergärten den Eltern. Insgesamt gibt es in Oberösterreich 37 ganzjährige Kinderbetreuungseinrichtungen, die Betriebe für ihre Mitarbeiter organisiert haben.