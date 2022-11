Allein in Oberösterreich beträgt das Mitarbeiter-Plus binnen fünf Jahren 400 (auf 2600). Als Gründe dafür nennt das Unternehmen starkes Wachstum in neuen Märkten wie Windenergie und Wasserkraft. Der Umsatzanteil des Bereichs Energie beträgt mittlerweile schon elf Prozent (größter Teil: Automotive mit 42 Prozent). Ende September wurde beispielsweise ein neues Batteriewerk in Bad Leonfelden eröffnet, in dem 70 Personen beschäftigt sind und das aus dem Start-up Voltlabor entstand.