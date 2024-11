Mehr Sozialbezieher, weniger Zahler

Mit einer Sozialquote von rund 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt Österreich seit vielen Jahren nicht nur in Europa an der Spitze, sondern auch global unter allen Industrieländern. In absoluten Zahlen betrugen Österreichs Sozialausgaben 2023 rund 145 Milliarden Euro. 2013 waren es erst 93 Milliarden, weitere zehn Jahre zuvor, 2003, 64 Milliarden Euro. Oder: Allein das Bundesbudget für Soziales und Konsumentenschutz stieg 2023 um 18 Prozent.