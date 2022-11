Der Swietelsky-Konzern wuchs um 1668 auf 7764 Mitarbeiter. Davon sind 1967 in Oberösterreich beschäftigt, das beutet ein Plus von 368 im Vergleich zu 2017. Das Unternehmen sei vorwiegend generisch gewachsen und habe Mitarbeiter in allen Sparten eingestellt, sagt Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger. Man habe die Wertschöpfungskette kontinuierlich erweitert.