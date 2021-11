Linzer Pilotfabrik: Platz für "freie Wilde"

Doch hier passiert Forschung auf höchstem Niveau: Kunststoff-Leichtbauteile werden von Wissenschaft und Unternehmen in Kooperation entwickelt. Sie sollen wiederverwertbar sein und durch geringeres Gewicht energieeffizientere Mobilität ermöglichen. Sie können in der Medizintechnik, im Maschinen- und Roboterbau sowie bei Sportgeräten eingesetzt werden.Um trotz Leichtbau herausragende mechanische Eigenschaften zu erhalten, werden diese Bauteile maßgeschneidert mittels sogenannter endlosfaserverstärkter Bänder in mehreren Schichten aufgebaut. Die Produktionsprozesse von solchen Teilen sind deutlich komplexer als jene aus homogenen Kunststoffen. Digitale Prozesse wiederum vereinfachen das Prozedere."Viele Leute reden über Digitalisierung. Wir zeigen hier, dass für die Kunden ein Nutzen entsteht", sagt Siemens-Mann Michael Heiss, der beim Projektpartner Siemens für die Pilotfabriken zuständig ist. Durch die Simulationen mit einem sogenannten digitalen Zwilling ist das Engineering effizienter: Weniger Testaufbauten, weniger Materialaufwand, keine teuren Protoypen, die Zeit bis zur Marktreife kann stark verkürzt werden. Das alles spart Rohstoffe und Ressourcen. Wenn am Ende ein wiederverwertbares Kunststoffteil herauskommt, ist auch der Kreislaufwirtschaft Genüge getan.

Kunststoff-Recycling und Datenwolke

Das war das Stichwort, Georg Steinbichler, Vorstand des Institutes für Polymerspritzgießtechnik und Prozessautomatisierung und Leiter der LIT Factory führt uns eine Halle weiter. Dort liegt gerade eine gewaltige Metallwalze zum Service neben einer Kunststoff-Recyclinganlage. Sie macht aus Kunststoffabfällen aus der Produktion wertvolle Rohstoffe. Um die komplexen Produktionsprozesse zu optimieren, werden auch hier digitale Zwillinge der Anlagen entwickelt. Dazu werden Messdaten benötigt, die mit modernsten Messverfahren während der Verarbeitung aufgezeichnet werden. Die Daten-Unmengen werden einerseits in eine Hochleistungs-Cloud gespeichert. Andererseits werden die Messdaten möglichst nahe bei der Maschine vorverarbeitet (Edge Computing) – weniger Energieverbrauch für die Datenübertragung ist das Ziel. Werner Schöfberger, Leiter der Sparte Prozessautomatisierung bei Siemens Österreich, freut sich über den "einzigartigen Maschinenpark, was Qualität und Größe anbelangt". Die Kombination Universität plus industrielle Partner bei der Pilotfabrik würde die anwenderorientierte Co-Kreation begünstigen. "Das ist nicht mehr Fischer-Technik hier, sondern sehr industrienahe." Die Pilotfabrik sei aber für die Unternehmen mehr als eine ausgelagerte Forschungsabteilung. Hier ist Platz für Querdenker und freie Wilde." (uru)