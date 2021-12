SHFT 2021 - Ihr Rettungsring für die Digitale Transformation

Die Digitale Transformation ist da und wir haben die Chance, sie aktiv mitzugestalten. Ob Sie im Automobil-, Holz/Bau-, Kunststoff-, Lebensmittel-, Mechatronik-, Medizintechnik-Bereich oder auch in einem ganz anderen Sektor verwurzelt sind: Die oö. Standortagentur Business Upper Austria hat unter Federführung des IT-Clusters einen Digitalisierungs-„Rettungsring“ für alle Branchen entwickelt – die Jahrestagung SHFT, sponsored by huddlex.

Das Ziel dieser Jahrestagung ist es, IT-Expert*innen und IT-Anwender*innen zu vernetzen und optimale Kontakte zu knüpfen. Wir bereiten für IT-Expert*innen einen Treffpunkt zum Thema IT-Fachkräftebedarf vor: Die Business Upper Austria präsentiert und diskutiert mit Ihnen die für Sie entwickelte neue Karriereplattform „Welcome2Upper Austria“. Für IT-Anwenderunternehmen aller Branchen steht eine Digitalisierungsstraße zur Verfügung, bei der IT-Expert*innen durch die wichtigsten Stationen führen und mögliche Wege zum digitalen Wandel weisen.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos.

ITC-Partner beraten Sie bei Ihren Digitalisierungsfragen

Die vorab organisierten Beratungsgespräche im Rahmen der SHFT bieten eine perfekte Möglichkeit, all Ihre Fragen rund um das Thema Digitalisierung zu stellen. Sie können die Beratungsgespräche einzeln buchen, Ihr Berater nimmt sich bis zu 20 Minuten für Sie Zeit. Gerne können Sie uns Ihre Fragen bereits vorab bekannt geben.

Treffpunkt IT-Anwender*innen: Beratungsgespräche »

Themen der Beratungsgespräche:

Digitale Transformation für meinen Betrieb: Wie geht das und was bringt mir das?

Digitale Transformation einen Schritt weitergedacht: Innovation durch Forschung

Kunden gewinnen und binden dank Digitaler Transformation

Kosten senken, Prozesseffizienz erhöhen, Qualität steigern

Digitale Sicherheit in meinem Betrieb erhöhen

Digitalisierung: Unterstützung durch die Business Upper Austria

Außerdem steht Ihnen das Angebot der WKOÖ rund um Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT zur Verfügung. huddlex ist die neue Plattform für Selbstständige, die auf der Suche nach einem/einer Unternehmensberater*in, Buchhalter*in oder IT-Dienstleister*in in Oberösterreich zur Lösung ihrer betrieblichen Herausforderung sind.

Weitere Infos dazu »