Qualifizierung und Weiterbildung im Homeoffice

Mit den Webinaren der oö. Standortagentur Business Upper Austria bleiben Sie und Ihre Mitarbeiter/-innen am Ball. Zahlreiche Schulungen, Seminare, Workshops und Lehrgänge werden ab sofort als Webinar angeboten. Die Themen reichen von Herausforderungen im Supply Chain Management über Basiswissen aus der Kunststofftechnik bis zum Einstieg in die Medizintechnik für Branchenfremde. Informieren Sie sich über das umfangreiche Angebot in unserem Veranstaltungskalender.

