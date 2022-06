Konferenz automotive 2022 am 5. Juli in Linz

Die internationale Automobilindustrie trifft sich jährlich bei der automotive, Österreichs renommierter Tagung für Visionen, Innovationen und Zukunftstechnologien in der modernen Mobilität. Zulieferer, Hersteller und Forscher präsentieren zukunftsweisende Ideen und Technologien, die die Zulieferbranche inspirieren und die Technologieentwicklung vorantreiben. Am Vormittag finden im Oberbank Donau-Forum in Linz Workshops statt, am Nachmittag stehen spannende Vorträge auf dem Programm. Mehr Infos zur veranstaltung »