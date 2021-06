HRbert 2021: Jetzt einreichen!

In Zeiten von Fachkräftemangel und einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt ist das Personalwesen mehr gefordert denn je. Mit HRbert will das Human Capital Management (HCM) der Standortagentur Business Upper Austria zeigen, welchen Beitrag HR zum Unternehmenserfolg leistet. Der Preis rückt kreative Personalarbeit sowie Aktivitäten, die eine Basis für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg schaffen, ins Rampenlicht und wird in zwei Kategorien vergeben: „Innovativ“ und „Nachhaltiges Personalmanagement“. Er bietet oö. Unternehmen eine Bühne, um ihre Leistungen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

Einreichungen sind bis 15. Juli 2021 ausschließlich online unter www.hrbert.at möglich.