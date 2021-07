HR Connect(s) 2021

Resilienz ist die Kunst, durch Stürme zu navigieren. Sie spiegelt die Balance zwischen Stabilität und Flexibilität wider. Die vergangenen Monate haben deutlich gezeigt, wie wichtig es für Unternehmen ist, schnell auf unerwartete Situationen zu reagieren. Resiliente Organisationen sind anpassungsfähig, lernen aus Krisen und sehen sie als Chance für Weiterentwicklung. Bei der Tagung „HR Connect(s)“ vom 9. bis 10. September 2021 in der Bruckneruni in Linz zeigen mehr als 25 hochkarätige Expertinnen und Experten auf, wie HR die Resilienz in Unternehmen stärken kann.

Das aktuelle Programm und wichtige Informationen finden Sie auf www.hrconnects.at.