Die Entwicklung zum agilen Unternehmen gestalten

Die Fähigkeit zur Veränderung ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in unserer dynamischen Welt. Unternehmen müssen im ständigen Wandel beweglich bleiben und sich an neue Rahmenbedingungen anpassen können. Organisationsentwicklung lautet das Rezept mit dem Firmen den Wandel meistern und wettbewerbsfähig bleiben.

Die Experten des Netzwerks HR der oö. Standortagentur Business Upper Austria unterstützen Unternehmen mit Workshops bei der Organisationsentwicklung. Was sind aktuelle Trends und Herausforderungen in der Entwicklung von Organisationen? Wie verändert sich die Führung von Organisationen angesichts der Digitalisierung? Diese und andere Fragen werden am 16.01.2020 in Linz beim Workshop „OE_Expertise 1.2: Die Entwicklung zum agilen Unternehmen gestalten“ beantwortet.

www.netzwerk-hr.at/veranstaltungen Holen Sie sich Impulse und konkrete Umsetzungsideen für Ihre Organisation. Weitere Informationen und Anmeldung: