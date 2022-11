Kamerasteuerung

Der Green Deal der EU bedeutet, dass der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel reduziert werden muss. Nicht nur Biobauern setzen daher auf mechanische Unkrautbekämpfung, sondern auch immer mehr konventionelle. Das sichert dem Familienbetrieb Einböck (im Bild: Leopold Einböck jun.) aus Dorf an der Pram Wachstum, denn er ist ein international führender Anbieter flexibler Hackgeräte. Sie entfernen Unkraut aus den Feldern nicht mit Chemie, sondern mit Zinken und Schneidwerkzeugen. Die Topmodelle können mit Kameras ausgestattet werden, die den unerwünschten Bewuchs erkennen und die Bekämpfung steuern. Im Vorjahr wurden mit 220 Beschäftigten rund 45 Millionen Euro umgesetzt. 100 weitere Mitarbeiter werden in den nächsten Jahren für ein zweites Werk gebraucht, das derzeit um 30 Millionen Euro errichtet wird. "Wir sind mit unseren Maschinen nur in einer Nische, aber die zieht weltweit kräftig", sagt Vertriebsmanager Andreas Oberndorfer zur Nachfrage. Besonders stark sei sie derzeit in den USA und Kanada.