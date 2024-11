Im Meer der Bedürftigkeit

Das Sozialwesen in Österreich und auch Oberösterreich wird von fünf großen Tankern geprägt: Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe. Ihre Struktur wirkt nur auf den ersten Blick zentralisiert. Sie sind Nahversorger. Die sogenannte freie Wohlfahrt begann in Österreich mit kirchlichen Aktivitäten, 1874 mit der Diakonie, gegründet in Gallneukirchen. Alteingesessen sind auch das Rote Kreuz und die Caritas der katholischen Kirche. Seit 1947 bietet die SP-nahe Volkshilfe ihre Dienste