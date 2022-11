Hohe Teilzeitquote bei Hofer

Heute sind es 12.000 (3000 in Oberösterreich). Zusätzliche Arbeits- und Ausbildungsplätze wurden in Verkauf und Logistik, aber auch im Einkauf, im Lieferketten-Management und in der IT geschaffen. 80 Prozent der Beschäftigten sind Frauen, die Teilzeitquote liegt bei 70 Prozent.