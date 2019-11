Hinter den Kulissen

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Für die Modeaufnahmen wurden Patricio Miranda, Daria Rakhmatulina, Emily Zhou und Smit Pandit im "Marc O’ Polo"-Shop in der Arkade in Linz eingekleidet. Shopleiterin Petra Zeitlinger und ihr Team wählten dafür Teile der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion der "Pure"- Linie. Bei der wiederbelebten Nebenlinie trifft hochwertige Qualität auf innovatives Design. Die Preise der in Europa produzierten Kollektion liegen im Durchschnitt 30 Prozent über denen der Hauptkollektion Marc O’ Polo Casual.