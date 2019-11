turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Das Scharnsteiner Öko-Unternehmen Grüne Erde (57 Mio. Euro Umsatz, 500 Mitarbeiter) nennt als Grundwert ein "Leben und Wirtschaften in Verbundenheit mit Natur und Mensch". Es schaffte wie kaum ein anderes, dies den Konsumenten über Jahre glaubhaft zu vermitteln. Langlebige Produkte in hoher Qualität schonen die Ressourcen. Die Auswahl der Rohstoffe erfolgt nach ökologischen und fairen Kriterien, 60 Prozent der Produkte werden in Österreich gefertigt. Die neue Grüne-Erde-Welt in Scharnstein wurde nach ökologischen Grundsätzen aus natürlichen Materialien errichtet und ist klimaneutral. Rundherum wurden etwa 450 Bäume und 700 Sträucher gepflanzt, Wiesen, Obst- und Gemüsegärten angelegt, Glashäuser errichtet. Im Juni erhielten die Öko-Pioniere den oö. Landespreis für Umwelt und Nachhaltigkeit 2019.