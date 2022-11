Es sind nun 2092 Beschäftigte. Weltweit arbeiten 11.414 Personen für den Konzern (plus 847). In allen Sparten, auch in der AG, sei die Mitarbeiterzahl stark gestiegen, was auf den Erfolg der Unternehmensgruppe zurückzuführen sei, sagt Vorstandsvorsitzender Axel Kühner. In Wien wurde im Februar 2021 ein neuer Standort eröffnet. "Es gibt ein klares Bekenntnis zum Hauptsitz in Kremsmünster, aber wir sehen Wien als weitere Maßnahme, um dem Fachkräftemangel zu begegnen", sagt Kühner.