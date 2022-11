"Einerseits haben wir uns international breit aufgestellt und neue Märkte erschlossen. Dafür braucht es am Sitz in Österreich dementsprechende Strukturen", sagt Andreas Edlinger, Bereichsleiter "Human Resources Generalisten" beim Technologieausrüster Fronius mit Sitz in Pettenbach. Andererseits habe die stark gestiegene Nachfrage im Bereich Solar-Elektronik zum starken Anstieg bei den Beschäftigtenzahlen beigetragen.