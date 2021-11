Finanzbranche drückt aufs Nachhaltigkeits-Gas

Die EU-Taxonomie-Verordnung, die mit 2022 in Kraft tritt, enthält auch die Sustainable Finance Dis- closure Regulation (SFDR), die sicherstellen soll, Wachstum nachhaltig zu finanzieren und dem "green washing" entgegenzuwirken.Dazu müssen Finanzinstitute die Klimarisiken definieren. Das sind etwa Extremwetterlagen, die in vielen Sektoren zu erhöhtem Kapitalbedarf für Ersatzbeschaffungen führen können, sagte Franz Jahn von der OÖ Hypo Leasing beim OÖN-CSR-Brunch. Das gehe so weit, "dass in Gebieten mit großem Klimarisiko keine Finanzierung mehr erfolgt" und die Versicherungsprämien steigen. Eine direkte Folge für die Banken sei, dass gewisse Finanzierungen wie für Kohlekraftwerke nicht mehr möglich sind, weil damit das eigene Nachhaltigkeits-Ranking Schaden nimmt und somit die Konditionen für das Institut selbst sich verschlechtern. Alexander Wienerroither von der Hypo OÖ riet Unternehmen zu möglichst früher Nachhaltigkeitsstrategie, weil ab 2022 Finanzierungen ohne nachhaltigen Hintergrund teurer würden. "Grüne Einlagen werden dann zu grüner Finanzierung." (uru)