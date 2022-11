employer branding: Abschied vom Klischee

"Wenn man an öffentliche Arbeitgeber denkt, glaubt man, die hocken im Büro und haben Aktenberge vor sich", sagt Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Doch das entspricht längst nicht mehr der Realität. Im öffentlichen Dienst gibt es die unterschiedlichsten Berufe: von Stadtgärtnern und IT-Mitarbeitern über Mobilitätsexperten und Pädagoginnen bis zu Chemikern und Schulwarten. Der hoheitliche Aspekt sei nur ein kleiner Ausschnitt, sagt Huemer, die in den letzten zwei Jahren viel frischen Wind in das Unternehmen gebracht hat.

Neue Unternehmenskultur

Als Digitalisierungsexpertin ist ihre zentrale Aufgabe der Umbau der öffentlichen Verwaltung zu einem modernen Dienstleister. Für diesen Kulturwandel will Huemer auch ihre mehr als 2800 Mitarbeiter begeistern. Sie sollen sich als Teil dieses Prozesses sehen, als Gestalter des Wandels, der auch ihren eigenen Arbeitsplatz verändern wird. Mit dieser neuen Unternehmenskultur will Huemer auch neue Mitarbeiter finden, denn auch in Linz steht eine große Pensionierungswelle an.

Bei der Suche investiert man in Employer Branding. "Wir wollen den Arbeitgeber Magistrat besser vorstellen", sagt Huemer. Neben der Kampagne ist die Stadt auf Messen vertreten, etwa am JKU-Karrieretag oder bei der E-Government-Konferenz in Salzburg. Es werden Videos zu allen Aufgabenbereichen produziert und bevorzugt auf LinkedIn verbreitet. Die Resonanz sei gut, sagt Huemer. "Zumindest gelingt es uns, dass man sich den Arbeitgeber Magistrat anschaut.

"Mit einer expliziten Employer-Branding-Strategie ist Linz noch alleine unter den Statutarstädten. "Steyr hat sich als umweltbewusste Stadt aufgestellt, es ist aber schwer, uns am Arbeitsmarkt als speziell zu verorten", sagt Personalleiter Hans Greinöcker. In Wels sieht man die unterschiedlichen Berufsgruppen als Hindernis für eine konkrete Strategie. Seewalchen hat immerhin ein Leitbild auf der Webseite. "Nur ein Logo ist zu wenig", sagt Bürgermeister Gerald Egger.

Am eigenen Ruf als Arbeitgeber arbeitet auch das AMS OÖ ständig. "Wir leben stark von der Weiterempfehlung" durch die eigenen Mitarbeiter, sagt AMS-Oberösterreich-Chef Gerhard Straßer.