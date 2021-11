"Ein grüner Mantel als Umhang reicht nicht"

Wir erleben gerade einen gesellschaftlichen Wandel, der alle Bereiche erfasst. Davon sind wir als Wirtschaftsanwälte und Steuerberater nicht ausgenommen", sagt Erich Lehner, Standortleiter von EY in Linz. Der Experte spricht damit das Thema Nachhaltigkeit an, das auch Unternehmen zunehmend fordere. "Unser Beratungsbedarf ist enorm, das merken wir im täglichen Geschäft", sagt Lehner.

Klimawandel, Dekarbonisierung und CO2-Fußabdruck seien Begriffe, an denen heutzutage kein Unternehmen mehr vorbeikomme. Wer als Aufsichtsrats- oder Vorstandsmitglied bei Hauptversammlungen gegenüber Aktionären nichts zur Nachhaltigkeit sagen könne, stünde auf verlorenem Posten, sagt Lehner.

Dass sich Unternehmen vermehrt dieses Themas annehmen, hat einen triftigen Grund. Denn die EU plant eine Reihe von Regularien, die darauf abzielen, die Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit zu erhöhen. Für Unternehmen leitet sich dadurch eine Herausforderung ab, was künftige Berichtspflichten angeht. Mit Jahresbeginn hat in der EU die Taxonomie-Verordnung

zu greifen begonnen. Dabei gehe es im Grundprinzip um die Frage, wie nachhaltig das Finanzwesen und das Wirtschaften der Unternehmen sein könne, sagt Lehner.

Die Verordnung umfasst sechs zentrale Punkte: Bekämpfung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Verhinderung von Umweltverschmutzung und gesundes Ökosystem. Unternehmen sind aufgefordert, alle Kriterien zumindest zu erfüllen und bei einem davon besonders gut oder erfolgreich zu sein. Das Motto lautet: Transparenz statt Greenwashing. "Sich nur ein grünes Mäntelchen umzuhängen, wird bei weitem nicht reichen", sagt EY-Experte Lehner.

Hinterlegen müssen Unternehmen ihre Aktivitäten in sogenannten "Nachhaltigkeitsberichten". Von dieser Pflicht seien bisher nur börsennotierte Großunternehmen, Banken und Versicherungen betroffen. Die EU-Richtlinie ist per 1. Dezember 2022 von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen. Das nationale Gesetz wird für Unternehmen für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Jänner 2023 beginnen, anzuwenden sein.

2023 sind Nachhaltigkeitsberichte fällig

Dann müssen alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz darüber berichten, wie grün sie wirklich sind. Lehner geht davon aus, dass Nach

haltigkeitsberichte "in fünf bis zehn Jahren auf einer Stufe" mit Finanzberichten stehen.

In dieselbe Kerbe schlägt Stefan Merl vom Steuerberater Deloitte. "Das Thema ist in den vergangenen Jahren von der Nische ins Zentrum gerückt, und das mit rasantem Tempo." Bei Deloitte gebe es zehn Beschäftigte, die sich ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmerten. Diese hätten derzeit alle Hände voll zu tun, sagt Merl, der die Abteilung "Umwelt und Nachhaltigkeit" leitet. Den Unternehmen laufe wegen der "knapp" bemessenen Vorgabe der EU die Zeit davon.

"Der Umdenkprozess in den Betrieben ist da, aber um bei diesem Thema wirklich in die Tiefe zu gehen und die eigenen Aktivitäten zu durchforsten, dazu fehlen auch häufig die Experten in den Betrieben", sagt Merl. Wer auf diesem Gebiet Erfahrung mitbringe, sei im Vorteil. Der Deloitte-Experte geht allerdings davon aus, dass die EU die Zügel zu Beginn ein bisschen lockerer lasse, um den Unternehmen "Einarbeitungszeit" zu gewähren. Erst 2023 würden Kontrollen wohl verschärft.

Um sich als Unternehmen nachhaltig zu positionieren und diese Transformation zu schaffen, müsse in drei Bereichen angesetzt werden, sagt Merl. Erstens sei dies das Verankern in der Führungsebene, ohne das nachhaltiges Wirtschaften unmöglich sei. Zweitens gelte es, Nachhaltigkeit mit Indizes und Datenbanken systematisch zu messen und auch zu erfassen, auch wenn hier noch Aufholbedarf herrsche. Und drittens müsse Nachhaltigkeit in Strategie- und Innovationsprozesse integriert werden. Dabei gehe es um Transparenz in Lieferketten und Verpackungen.

EY-Experte Lehner führt ins Treffen, dass sich durch dieses Thema auch der Arbeitsmarkt drastisch ändere: "Bei uns im Unternehmen fragen Bewerber nicht mehr, welches Firmenauto sie bekommen, sondern wie groß unser CO2-Fußabdruck ist." Bei der Nachhaltigkeit müsse man auch mehr auf die jungen Leute hören, denn "wir treffen Entscheidungen für die nächste Generation".

"Schwierige Phasen überstehen"

Der Linzer Steuerberater Bernhard Ditachmair sieht bei Nachhaltigkeit nicht nur den Umweltaspekt. "Nachhaltig heißt als Unternehmen auch, so zu wirtschaften, dass man über Generationen lebensfähig ist und auch schwierige Phasen wie die Pandemie überstehen kann", sagt Ditachmair, der in seiner Kanzlei 25 Mitarbeiter beschäftigt. Oberösterreichs familiengeführte Betriebe seien in diesem Punkt gut gewappnet. Vor 20 Jahren habe in vielen Firmen die Devise gegolten, möglichst rasch zu wachsen, um Profit zu machen. "Heute geht es zwar natürlich auch um Gewinn, aber nicht nur. Wichtiger ist eine solide Unternehmensführung", sagt Ditachmair.

Die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit konfrontieren aber nicht nur die Steuerberater, sondern auch die heimischen Wirtschaftskanzleien mit neuen Fragestellungen: So gibt es zum Beispiel viel Beratungs-Notwendigkeit rund um das Thema Elektromobilität.

Anfang 2022 wird es hier für Wohnungseigentümer, die eine Wallbox installieren wollen, Erleichterungen geben, sagt Heidi Lallitsch von SCWP: Dann muss die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer für privilegierte Änderungen wie einphasige Wallboxen nicht mehr aktiv eingeholt werden. Die anderen Eigentümer müssen informiert werden und können binnen zwei Monaten widersprechen.

Michael Kraus von der Kanzlei Prof. Haslinger und Partner weist darauf hin, dass auch beim Umrüsten von Gebäuden auf Wärmepumpe oder Photovoltaikanlage einiges zu beachten ist: Denkbar sind Lärm- bzw. Lichtimmissionen, die dem Nachbarn einen Unterlassungsanspruch einräumen, falls die Einwirkungen das ortsübliche Ausmaß übersteigen und die Benutzbarkeit des Grundstücks wesentlich beeinträchtigt. n