Diese Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Die Wirtschaft in Europa konzentriert sich voll auf Klimaschutz und nachhaltiges Arbeiten. Das war die These, als wir vor Monaten mit den Planungen für dieses Magazin begonnen haben. Folglich widmen wir die "Top 250" dem Jahrzehnt der grünen Wirtschaft.

Die Entwicklung ist mittlerweile noch dynamischer, als wir es erwartet haben. Das kommt nicht zuletzt daher, dass die Politik in Europa, aber auch in vielen anderen Teilen der Erde die Vorgaben verändert hat. Erneuerbare Energieträger, die Abkehr von den fossilen Brennstoffen und damit die Reduktion von Kohlendioxid sind keine Wunschvorstellung, sondern beschlossene Sache.

Firmen müssen nicht nur gesetzlich Farbe bekennen. Auch auf dem Kapitalmarkt werden Stinker und Umweltverschmutzer Probleme bekommen, weil ihre Kredite teurer werden und die Anleger sehr genau hinschauen, in was sie da investieren.

Das ist im Detail nicht unproblematisch. Aber so bekommen die gesetzlichen Vorgaben jenen Hebel, den es zum Umbau des Systems benötigt. Wenn sich Klimaschutz wirtschaftlich rentiert, passiert er auch. Nach den Warnungen der vergangenen Jahre und den vielen Demonstrationen wage ich die These, dass wir ökonomisch und ökologisch ein erfolgreiches Jahrzehnt vor uns haben. Es liegt an uns in Österreich, davon in jeder Hinsicht zu partizipieren.